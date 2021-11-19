Врач назвал четыре полезных свойства кофе

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал четыре полезных для организма свойства кофе. Специалист также объяснил, какое количество кофе в день считается нормой. Об этом он рассказал в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1", выпуск доступен на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Гинзбурга, кофе повышает чувствительность тканей к инсулину. Благодаря этому напиток снижает уровень сахара в крови. "Эффект снижения уровня сахара в крови актуален при сахарном диабете второго типа", - добавил диетолог. Гинзбург также рассказал, что кофе обладает противоопухолевым эффектом. Он способен защищать от рака печени, меланомы и опухолей других локализаций, отметил врач.

К полезным свойствам этого продукта специалист отнес и то, что он снижает вероятность потери слуха у мужчин. "В эпидемиологических исследованиях было показано, что в течение 10-15 лет наблюдения возрастная потеря слуха у мужчин, которые употребляют по три-четыре чашечки кофе в день, выражена меньше", - объяснил Гинзбург. Четвертой ценной для организма особенностью кофе стало значительное снижение риска заболеваний сердечно-сосудистой системы и болезни Альцгеймера.

При этом врач обратил внимание зрителей, что полезные эффекты кофе проявляются при его умеренном потреблении. Таковым является три-четыре чашки напитка в день, сказал доктор.