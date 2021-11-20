Названы признаки повышенного уровня холестерина в крови

Болезненные ощущения в пальцах рук и ног могут оказаться признаком повышенного уровня холестерина в крови. Об этом рассказал изданию Express врач общей практики Рахул Агравал (Rahul Agrawal), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Другим симптомом высокого холестерина является покалывание в данных частях тела. Как отмечает эксперт, это обусловлено тем, что в руках и ногах могут возникать скопления холестерина, что влечет закупорку кровеносных артерий и приводит к неприятным ощущениям. Кроме того, закупорка сосудов может привести к сердечному приступу или инсульту.

Врач общей практики Кевин Мартинес (Kevin Martinez) добавил, что на повышенный уровень содержания холестерина в крови могут указывать ксантомы - жировые наросты. Они могут быть размером с булавочную головку или размером с виноградину. "Часто ксантомы выглядят как плоская шишка под кожей, а иногда бывают желтого или оранжевого цвета", - уточнил он.

Чтобы снизить уровень холестерина, британские медики рекомендуют придерживаться здоровой диеты и регулярно заниматься физическими упражнениями.