Что известно о новом омикрон-штамме коронавируса

Новый штамм коронавируса B.1.1.529, выявленный в середине ноября на юге Африки, уже успел проникнуть в Израиль и Гонконг, где зафиксированы единичные случаи заражения. ВОЗ назвала его греческой буквой "омикрон".

По заявлению британского исследователя Тома Пикока, у нового штамма "по-настоящему ужасный мутационный профиль спайк-белка", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. В то же время эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове отметила, что запланированную на пятницу встречу специалистов для изучения нового штамма не следует рассматривать как "сигнал тревоги", поскольку речь идет о стандартной процедуре.

Тем временем некоторые страны уже предприняли действия, отражающие их серьезную озабоченность. В частности, Великобритания решила приостановить авиасообщение с ЮАР и еще пятью странами Африки.

ТАСС собрал данные по новому штамму.

Где обнаружен

Впервые штамм B.1.1.529 был внесен в базы данных 11 ноября. Первый случай заражения новым штаммом был зарегистрирован в Ботсване, вслед за этим еще несколько были выявлены в ЮАР. Через пару дней один случай заражения был выявлен в Гонконге у мужчины, прибывшего из ЮАР.

По последним данным, в ЮАР новый вариант SARS-CoV-2 с обозначением B.1.1.529 обнаружен у 77 человек, в Ботсване - у четверых. В пятницу о выявлении первого случая инфицирования новым штаммом сообщила пресс-служба Минздрава Израиля. Речь идет о гражданине, вернувшемся из Малави. Израильские специалисты изучают анализы еще двух человек, также вернувшихся из-за рубежа.

В чем особенности

По словам научного сотрудника Имперского колледжа Лондона Тома Пикока, в шиповидном белке штамма B.1.1.529 обнаружено более 30 мутаций, и сразу несколько из них затрудняют обнаружение патогена антителами.

Как полагает директор Института генетики Университетского колледжа Лондона профессор Франсуа Балло, новый штамм мог образоваться в организме человека с ослабленной иммунной системой (предположительно, больного ВИЧ/СПИД, который не получал должного лечения). Хроническое течение коронавирусной инфекции, с которой не мог справиться иммунитет, могло позволить вирусу в организме больного за долгое время накопить сразу большое количество мутаций.

Согласно начальным данным исследований, проведенных в ЮАР, установлено, что новый штамм обладает 50 мутациями. Из них 34 находятся в белковых соединениях шипов, с помощью которых коронавирус проникает в клетки человека. По мнению директора центра по борьбе с эпидемиями ЮАР вирусолога Тулио де Оливейры, "речь фактически идет об эволюционном скачке коронавируса". "Он обладает целым набором мутаций, которых мы не ожидали", - заявил специалист.

Реакция ВОЗ

В пятницу техническая группа по эволюции вирусов ВОЗ организует встречу со специалистами из ЮАР, сообщила в Twitter Мария ван Керкхове. Речь на встрече пойдет, в частности, о том, следует ли отнести новый штамм к вариантам, вызывающим обеспокоенность (VOC), или к вариантам, вызывающим интерес (VOI). Керкхове уточнила, что созыв технической группы по эволюции вирусов отнюдь не является "сигналом тревоги", а обусловлен тем, что "имеется система" действий для такого рода ситуаций.

По словам эксперта, на настоящий момент известно менее 100 геномных последовательностей этого штамма, планируется проведение исследований, которые "продлятся несколько недель". Цель этой работы будет состоять, в частности, в том, чтобы выяснить "потенциальное воздействие этого варианта, например, на вакцины".

В связи с появлением нового штамма ВОЗ напомнила о необходимости вакцинации и соблюдения санитарных мер.

Организация включила новый штамм в группу "вариантов, вызывающих обеспокоенность".В ВОЗ считают, что у этого варианта коронавируса имеется большое число мутаций.

Меры предосторожности

Власти Израиля внесли в список запрещенных для посещения стран ЮАР, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эсватини. Иностранцы из этих государств не смогут въехать в Израиль, а все возвращающиеся оттуда израильтяне, включая вакцинированных третьей дозой, будут изолированы на семь дней в отелях для прохождения карантина. Рассматривается также вопрос о немедленном прекращении полетов из этих стран в Израиль и из Израиля в эти страны.

Власти Сингапура запретили въезд, в том числе с целью транзита, иностранцев из Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мозамбика, Намибии, ЮАР, Эсватини. Граждане Сингапура и иностранцы, имеющие вид на постоянное жительство, должны будут после возвращения из перечисленных африканских стран пройти 10-дневный карантин в специальных центрах.

Власти Великобритании приостановили авиасообщение с этими странами. Британцы по возвращении оттуда также должны будут соблюдать карантин. Правительство ЮАР назвало это решение британских властей поспешным и заявило о намерении попытаться добиться его отмены.

Как сообщила в пятницу председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в своем аккаунте в Twitter, Еврокомиссия намерена предложить ЕС приостановить авиасообщение со странами южной части Африки в связи с распространением нового штамма коронавируса.

Не дожидаясь общего решения, несколько стран ЕС уже объявили о собственных мерах. Германия с 27 ноября временно ограничит авиасообщение с ЮАР, авиакомпаниям будет разрешено выполнять только вывозные рейсы для граждан Германии, находящихся на территории ЮАР. Чехия с субботы запрещает въезд граждан третьих стран, которые в течение последних 14 дней находились более 12 часов в ЮАР, Намибии, Лесото, Свазиленде, Зимбабве, Ботсване, Мозамбике и Замбии. Приостановить авиасообщение со странами юга Африки решили также власти Нидерландов и Франции.

В России нет нового штамма

Новый штамм коронавируса пока не обнаружен в России, сообщил ТАСС руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. По его словам, российские тест-системы способны распознать новый вариант коронавируса.

Российские специалисты уже видели значительную долю мутаций нового штамма в других, и известно, что они могут помогать патогену избегать нейтрализующего действия антител либо делать его более заразным, отметил эксперт. При этом, по его словам, нельзя сказать, что вакцины или антитела вообще не будут защищать, "просто их эффективность может быть несколько снижена".

Как заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, специалисты сейчас проверяют российские вакцины на эффективность против новых штаммов коронавируса.