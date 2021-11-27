Российские ученые исследовали влияние аспирина на ряд белков вируса SARS-CoV-2

Ученые Курганского госуниверситета (КГУ) провели исследование, в ходе которого подтвердили, что аспирин влияет на ряд белков вируса SARS-CoV-2 и снижает его активность. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Исследование показало, что аспирин снижает активность вируса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Молодежная лаборатория "Перспективные материалы для индустрии и биомедицины" создана в рамках деятельности Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ) "Передовые производственные технологии и материалы".

"Молодежная научная лаборатория "Перспективные материалы для индустрии и биомедицины" Курганского государственного университета провела исследования взаимодействия аспирина с рядом белков вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19. <...> [Ведущий научный сотрудник лаборатории] Дамир Сафин и его коллеги полагают, что полученные ими результаты будут полезны для будущего дизайна потенциальных лекарств, а также для разработки новых эффективных методов лечения COVID-19", - говорится в сообщении.

В беседе с корр. ТАСС Сафин отметил, что компьютерные исследования показали, что аспирин действительно взаимодействует с рядом белков SARS-CoV-2. Авторы исследования сравнивали влияние на белки SARS-CoV-2 аспирина, "Фавипиравира" и "Ремдесивира". "Выяснили, что аспирин действительно взаимодействует с активными центрами белков, взаимодействие достаточно эффективное, как следствие снижает активность вируса. Проведенные нами расчеты показывают, что аспирин эффективнее, чем тот же "Фавипиравир", хотя в некоторой степени он уступает "Ремдесивиру", - сказал Сафин.

Результаты работы ученых легли в основу статьи "Вычислительный анализ аспирина" (Computational analysis of aspirin), которая принята к публикации Journal of Molecular Structure. Ученые планируют издать еще ряд статей, связанных с детальным компьютерным исследованием структур и потенциальных лекарственных свойств как вновь полученных соединений, так и уже хорошо известных.

Уральский межрегиональный НОЦ "Передовые производственные технологии и материалы" создан в рамках национального проекта "Наука и университеты" для проведения прикладных научных исследований и разработок мирового уровня. Центр участвует в получении конкурентоспособных технологий и продуктов, их коммерциализации, а также подготовке кадров. В развитии УМНОЦ активное участие принимают ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей - УрФУ, ЮУрГУ, КГУ и другие. Председателем наблюдательного совета центра является полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.