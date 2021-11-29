Врач раскрыла последствия пренебрежения к вакцинации от COVID-19

Главный врач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко раскрыла последствия отказа части населения от вакцинации против коронавируса. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 1", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, такое пренебрежение к решению данного вопроса "все глубже и глубже погружает в COVID-19". Врач также подчеркнула, что перспектив выйти из него на сегодняшний день нет.

"Когда слышишь, я не буду прививаться, потому что не хочу, у меня возникает мысль: почему вот этот конкретный человек должен диктовать мне правила игры?" - отметила Лысенко.