Назван способ снизить смертность от коронавируса

Заместитель директора медицинского центра МГУ имени Ломоносова, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили в эфире "Радио России" заявил, что многих смертей от коронавируса можно было бы избежать, если бы пациенты вовремя обращались к врачам, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, если любого человека с признаками респираторной инфекции вовремя начать лечить безопасными и эффективными препаратами, можно избежать большого количества госпитализаций и снизить смертность. Он добавил, что лечить необходимо всех пациентов с признаками респираторной инфекции независимо от результата теста на COVID-19, поскольку они часто дают ложноотрицательный результат.

"Летальность от коронавируса все-таки низкая, это около 1-1,5 процента. И, к сожалению, та летальность, которую мы видим в России, в какой-то степени зависит от того, что люди ждут, что это само пройдет, либо они дожидаются такой тяжести заболевания, когда их приходится госпитализировать, и врачи получают тяжелых пациентов", - сказал он.