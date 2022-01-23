Рацион питания для защиты от "омикрона"

Сало, масло гхи и другие животные жиры помогают укрепить иммунитет организма в период распространения штамма коронавируса "омикрон". Об этом агентству "Москва" заявила доктор медицинских наук профессор Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Маргарита Королева, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Можно съедать кусочек сала в первой половине дня. Насыщенные жиры из состава сала, также масла гхи и других источников животного происхождения крайне необходимы в такой период", - сказала диетолог.

Она объяснила, что жиры животного происхождения обеспечивают одну из наиболее важных функций организма человека - дыхательную. По ее мнению, альвеолярный аппарат легочной ткани покрыт сурфактантом, на 90 процентов состоящим из насыщенных жиров. Его качество - главное условие правильной работы легких и, соответственно, корректного газообмена.

Так, липидная мантия клеток, то есть ее клеточная мембрана, в состав которой тоже входят насыщенные жиры, поддержит клеточный иммунитет. Это не позволит вирусу реплицировать и быстро распространяться.

Специалист подчеркнула, что употребление небольшого куска свиного сала утром поможет поддержать щелочную среду в организме на весь предстоящий день. По ее мнению, именно в щелочной среде вирусы, в том числе и COVID-19, теряют свою активность. Также животные и растительные масла содержат большое количество витаминов Е и А, которые выделяют клеток-убийц для уничтожения вирусов.

"Витамин Е - мощный антиоксидант, которых много не только в маслах, но и в составе орехов, авокадо, яичном желтке, а также в цельнозерновых", - заявила Маргарита Королева.

Например, омега-3 в рыбе северных морей с их противовоспалительным действием дополнительно поддерживают иммунитет в условиях распространения "омикрона". Еще будет полезно добавить в рацион столовую ложку настоящего рыбьего жира и суточную дозу витамина D3.

Помимо этого, диетолог рекомендовала добавить в рацион богатую витамином C и пробиотиками квашеную капусту. Они помогают усилить защитные функции организма.

Напомним, "омикрон" быстро распространился практически по всей планете с ноября прошлого года. Впервые его обнаружили на территории Южной Африки.