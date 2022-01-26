https://news.day.az/medicine/1430172.html Инфекционист объяснил, как проходит инкубационный период "омикрона"
Инфекционист объяснил, как проходит инкубационный период "омикрона"
Инкубационный период у штамма "омикрон" по сравнению с другими штаммами коронавируса короче.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал специалист-эксперт министерства здравоохранения Азербайджана, инфекционист Тайяр Эйвазов.
По его словам, инкубационный период у "омикрона" длится 1-3, иногда до 5 дней. Клинические симптомы заражения проявляются в эти дни.
Эйвазов отметил, что в случае заражения течение заболевания у вакцинированных легкое, а его длительность не превышает семи дней. В связи с этим срок изоляции лиц с положительным результатом теста сокращен с 14 до семи дней, добавил он.
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