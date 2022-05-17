Изменения в дыхании после COVID-19 могут пройти бесследно при ЗОЖ

Главный внештатный специалист пульмонолог департамента здравоохранения Москвы Андрей Белевский рассказал, что остаточные изменения в дыхательной системе после коронавируса могут пройти бесследно при соблюдении здорового образа жизни, физических тренировках и дыхательной гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, если человек переболел легкой формой коронавируса, то практически все для дыхательной системы проходит бесследно. Но если люди заражаются более тяжелыми формами COVID-19 и лежат в стационаре из-за этого, то это оставляет свой след на здоровье человека на некоторое время.

"Но при соблюдении определенных мероприятий: физических тренировок, дыхательной гимнастики, здорового образа жизни - эти изменения проходят. У некоторых пациентов выздоровление затягивается и занимает достаточно длительное время - до года, а может и больше. Но в подавляющем большинстве случаев все остаточные изменения в легких проходят", - рассказал пульмонолог.

Он добавил, что для условно здорового человека достаточно проходить ежегодную диспансеризацию, где проводится флюорография, спирометрия.