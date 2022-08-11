В каком водоеме выше риск заразиться ротавирусом?

Врач-инфекционист, педиатр "СМ-Клиника", доктор медицинских наук, доцент Татьяна Анатольевна Ковалева рассказала "Газете.Ru", что проще всего заразиться ротавирусной инфекцией во время купания на озере или в речке, но такой риск сохраняется и при купании в море, а также в бассейнах, в том числе, в аквапарках, передает Day.Az.

По словам специалиста, вода является благоприятной средой для размножения болезнетворных бактерий и вирусов, в том числе ротавируса. Она напомнила, что ротавирусная инфекция поражает желудочно-кишечный тракт, может вызывать диарею и, как следствие, обезвоживание организма.

"Ротавирусом легко заразиться при попадании воды в нос или рот во время купания в водоеме, где обитает возбудитель. Заболевший человек сам становится разносчиком инфекции и достаточно легко может заразить окружающих, купаясь с ними в одном водоеме. Такой риск сохраняется даже при купании в бассейне, несмотря на наличие хлора. Хотя, конечно, он значительно ниже, чем при купании в озере или речке", - рассказала Ковалева.

Она уточнила, что особенно опасны озера с непроточной водой, это идеальная среда для размножения бактерий и вирусов.

"Достаточно высокий риск заражения ротавирусом остается и при купании в речке, однако он ниже, чем в случае с непроточным озером.

Море в этом плане безопаснее, так как, в отличие от пресной воды, в морской содержится соль и йод, которые мешают размножению болезнетворных микроорганизмов. Однако и купание в море не исключает риски полностью", - рассказала врач.

Она также напомнила правила профилактики: выбирать безопасные и чистые пляжи, в которых качество воды регулярно проверяется, избегать попадания воды в рот и нос и мыть руки с мылом после любого контакта с пресной водой, песком, ракушками и другими источниками инфекции.

Врач отметила, что наиболее эффективной профилактической мерой ротавирусной инфекции считается вакцинация.