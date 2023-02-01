https://news.day.az/medicine/1533622.html Озвучены последствия множественных сотрясений мозга
Озвучены последствия множественных сотрясений мозга
Международная команда исследователей из Великобритании, Норвегии, США и Австралии озвучила последствия множественных сотрясений мозга. Оказалось, что даже одна такая травма может способствовать долгосрочному снижению памяти, а более трех - приводит к проблемам со скоростью обработки информации.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, результаты исследования опубликованы в Journal of Neurotrauma.
Всего специалисты изучили примерно 15 тысяч участников в возрасте от 50 до 90 лет. Их опросили о тяжести и частоте сотрясений, которые они испытывали на протяжении всей своей жизни, а также попросили пройти компьютерные тесты на функции мозга.
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