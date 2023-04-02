Биологи выяснили, что противотуберкулезная вакцина продлевает эффективность вакцины от COVID

Ученые из Университета Макгилла в экспериментах на мышах продемонстрировали, что противотуберкулезная вакцина БЦЖ усиливает и продлевает действие вакцины от SARS-CoV-2. Результаты опубликованы bioRxiv и считаются предварительными до публикации в рецензируемом научном журнале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи выяснили, что вакцина БЦЖ сама по себе не может защищать животных от SARS-CoV-2. На это указывало отсутствие различий между легкими вакцинированных и невакцинированных мышей.

Интраназальная вакцина от SARS-CoV-2, оптимизированная для мышей, защищала их от вируса, но спустя шесть месяцев количество вирусов во рту было одинаковым у вакцинированных и невакцинированных животных, зараженных вирусом. Количество частиц вируса было значительно ниже среди животных, предварительно иммунизированных БЦЖ.

Ученые предполагают, что вакцина БЦЖ усилила ответ организма на вакцину от SARS-CoV-2 и его возможность контролировать размножение вируса в дыхательных путях.

Также вакцина БЦЖ продлила эффективность вакцины от коронавируса. Исследователи считают, что БЦЖ может в определенных условиях позволить использовать упрощенную схему вакцинации.