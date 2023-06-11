Ученые опровергли различия в обонятельных способностях у мужчин и женщин

Ученые из Университета Умео (Швеция) сравнили реакцию мужчин и женщин на различные обонятельные стимуляции. Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Предыдущие исследование показали, что женщины обладают лучшим обонянием, чем мужчины. Одна из теорий, объясняющих такую разницу, предполагает, что обладание острым обонянием - эволюционное преимущество, специфичное для данного пола. Гипотеза защиты эмбрионов предполагает, что женское обоняние и вкус играют решающую роль во время беременности, что приводит к более здоровому потомству.

Ученые решили проверить результаты исследований. Команда набрала 37 женщин и 39 мужчин. В эксперименте использовались разведенные отдушки н-бутанола и чистая водопроводная вода в специальной камере. Участники должны были оценить интенсивность и влияние на состояние концентраций н-бутанола.

Согласно полученным результатам, между мужчинами и женщинами не было существенных различий в отношении остроты чувств.