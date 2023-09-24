Названо новое последствие затяжного COVID-19

Затяжной COVID-19 может вызвать долгосрочные повреждения органов. Такой вывод сделали британские ученые, которые опубликовали свое исследование в журнале Lancet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании участвовали 259 пациентов. После госпитализации с COVID-19 у пациентов был более высокий риск патологических изменений в двух или более органах, чем у контрольной группы, отмечают ученые.