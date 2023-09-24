https://news.day.az/medicine/1600660.html Названо новое последствие затяжного COVID-19
Названо новое последствие затяжного COVID-19
Затяжной COVID-19 может вызвать долгосрочные повреждения органов. Такой вывод сделали британские ученые, которые опубликовали свое исследование в журнале Lancet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В исследовании участвовали 259 пациентов. После госпитализации с COVID-19 у пациентов был более высокий риск патологических изменений в двух или более органах, чем у контрольной группы, отмечают ученые.
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