В России предупредили о вероятности всплеска заболеваемости коронавирусом

В Росси следует ожидать летнего всплеска заболеваемости коронавирусом в связи с распространение нового штамма коронавируса "FLiRT".

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве. По его словам, серьезной опасности эта мутация инфекции не представляет.

"Симптоматика по тяжести, по разнообразию не тяжелее, чем были все остальные. Вот это самый главный признак, который по существу отвечает на вопрос, будет ли этот штамм угрожающим состоянию здоровья или не будет... И второй признак, который говорит о том, что ждать от этого штамма каких-то слишком агрессивного воздействия на человеческий организм не стоит, то, что это никакая-то новая совершенно появившаяся ветвь, а это все-таки продолжение "омикрона", - пояснил Онищенко.

Академик отметил, "FLiRT" является одним из субштаммов, которые "появлялись, появляются и будут появляться". "Он не является опасным, а представляющим интерес... Мы имеем дело с эволюционным изменением, "внуком" "Омикрона". Никакого нового супер-штамма не появилось", - уточнил он.

"Симптоматика такая: кашель, отдышка, затрудненное дыхание, усталость, боли в мышцах, головная боль - весь тот классический набор, который был начиная с самых первых штаммов. Но новая потеря вкуса - это возврат. При первых штаммах "Омикрона" люди долгое время утрачивали вкус, у некоторых даже до года тянулось. Вот сейчас тоже такая симптоматика начинает наблюдаться. Заложенность или насморк, тошнота и диарея - это вот те симптоматики, которые не то, что доминируют, а акцентируются", - отметил Онищенко.

Академик также обратил внимание на присутствие инфекции в сточных водах и её устойчивость ко внешней среде. "Он действительно распространяется даже там, где нет так называемого штамма... Спровоцировать летний всплеск заболеваемости он вряд ли сможет, но подъем заболеваемости будет, как он и был в прошлые сезоны с другими вариантами", - считает он.

В этой связи напомнил о стандартных мерах предосторожности: "Мыть руки, не посещать массовых мероприятий, носить маски". "Сверх агрессивности не ожидаю. Это лишнее подтверждение того, что "Ковид" стал банальной инфекцией... одной из сезонных", - заключил Онищенко.

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