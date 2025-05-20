Названы три ошибки при выборе омега-3, которые сводят пользу на нет

Омега-3 - полиненасыщенные жирные кислоты, которые необходимы для синтеза гормонов, а также поддерживают работу сердца, мозга и иммунной системы. Однако не все добавки одинаково эффективны. О распространенных ошибках при выборе омега-3 "Газете.Ru" рассказала Мария Скибицкая, врач эндокринолог-диетолог, нутрициолог, специалист по медицинскому развитию бренда Biogena, передает Day.Az.

Первая ошибка - не обращать внимание на источники сырья.

"Выбирая нутрицевтики, стоит изучить источник сырья и степень очистки рыбьего жира. Надежные поставщики сырья и производители не скрывают эти данные. Качественное сырье проходит специальную очистку, когда из него удаляются все посторонние вещества (например, тяжелые металлы)", - объяснила она.

Вторая - игнорировать концентрацию ДГК и ЭПК.

"Как правило, омега-3 из сырья высокого качества стандартизируется по содержанию полезных кислот - эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагексаеновой (ДГК). Для определения необходимой суммарной дозы важно проконсультироваться с врачом, который также определит длительность курса", - рекомендовала эксперт.

Третья - тратить деньги неправильно или покупать сомнительные аналоги.

"Омега-3 окисляются при контакте с воздухом, на свету, также окисление возможно и в организме. Помимо качественной защитной упаковки, в составе может быть антиоксидант, например, витамин Е, который защищает омега-3 от этого процесса в организме. Отдаем предпочтение именно таким нутрицевтикам. Остерегайтесь подделок и внимательно изучайте этикетки. Старайтесь выбирать добавки, прошедшие необходимую сертификацию", - отметила эксперт.

Прием омега-3 - это инвестиция в здоровье, но только при грамотном подходе. Перед началом приема проконсультируйтесь со специалистом, резюмировала Скибицкая.