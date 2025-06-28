Генетик объяснила, почему омега-3 замедляет старение

Прием омега-3 активирует фермент теломеразу - фермент, который поддерживает длину теломер - концевых участков хромосом, при сокращении которых организм стареет. Об этом рассказала "Газете.Ru" биолог, младший генетик, специалист отдела разработки компании MyGenetics Анастасия Сивакова, передает Day.Az.

Теломеры представляют собой повторяющиеся последовательности фрагментов ДНК на концах хромосом, которые защищают генетический материал от повреждений. С каждым делением клетки теломеры укорачиваются, что в конечном итоге может привести к клеточной старости и смерти. Укорочение теломер связано с различными заболеваниями и общим ухудшением здоровья.

"Есть несколько механизмов, через которые омега-3 могут влиять на длину теломер. Во-первых, это связано с окислительным стрессом: активные формы кислорода могут повреждать теломеры во время митоза (непрямым делением клетки). Омега-3 ассоциируется с более низким уровнем окислительного стресса и повышенной активностью антиоксидантных ферментов. Во-вторых, активность фермента теломеразы также может играть роль. Исследования показывают, что ежедневный прием 3 г омега-3 может увеличивать активность теломеразы у здоровых людей", - рассказала генетик.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что прием омега-3 действительно может положительно влиять на здоровье организма и замедлять процессы старения клеток за счет уменьшения окислительного стресса и увеличения активности теломеразы.

"Однако важно отметить индивидуальные особенности метаболизма жирных кислот и необходимость дальнейших исследований для более глубокого понимания этих процессов. В целом же включение источников омега-3 в рацион может стать важным шагом к поддержанию здоровья на протяжении жизни", - заключила специалист.