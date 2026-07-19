https://news.day.az/medicine/1848195.html Найден способ диагностики опухолей мозга за несколько минут Немецкие ученые разработали систему искусственного интеллекта, которая способна определять тип опухоли мозга по обычным микроскопическим изображениям тканей всего за несколько минут с точностью 87-88%. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Cancer, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Найден способ диагностики опухолей мозга за несколько минут

Медицина, 19 июля 2026 09:24 (UTC +04:00) 478
Найден способ диагностики опухолей мозга за несколько минут

Немецкие ученые разработали систему искусственного интеллекта, которая способна определять тип опухоли мозга по обычным микроскопическим изображениям тканей всего за несколько минут с точностью 87-88%. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Cancer, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сегодня для точной классификации опухолей мозга обычно используются молекулярно-генетические исследования. Они считаются золотым стандартом диагностики, однако требуют дорогостоящего оборудования и нередко занимают до двух недель.

Разработанный исследователями алгоритм Hetairos позволяет получить аналогичную информацию значительно быстрее. Вместо сложных генетических тестов система анализирует уже имеющиеся цифровые изображения образцов тканей, которые получают после биопсии или операции.

Для обучения искусственного интеллекта ученые использовали более 11 тысяч изображений опухолей от 9606 пациентов из 11 медицинских центров разных стран. В результате алгоритм научился распознавать 102 молекулярных подтипа опухолей центральной нервной системы.

"Во время испытаний точность системы в случаях высокой уверенности достигала 87-88%. Кроме того, при сравнении с опытными специалистами алгоритм чаще ставил правильный диагноз. В среднем Hetairos выдавал результат через 12 минут после загрузки изображения, тогда как стандартная молекулярная диагностика занимала около 12 дней", - отмечают разработчики.

Исследователи добавили, что система не должна заменять существующие методы обследования. Вместо этого она может использоваться как инструмент для быстрого получения важной информации об опухоли, особенно в клиниках, где доступ к современным генетическим исследованиям ограничен.

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