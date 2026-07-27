Хирурги назвали пять главных симптомов рака кишечника

Колоректальный рак за последние тридцать лет резко "помолодел": если в 1990-х годах каждый десятый случай выявлялся у людей до 54 лет, то теперь - каждый пятый.

Американский колледж хирургов (ACS) назвал пять симптомов, при появлении которых молодым людям следует незамедлительно обратиться к врачу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Данные ACS Clinical Congress 2025 показывают: ректальное кровотечение повышает вероятность онкологического диагноза в 8,5 раза. Между тем многие молодые люди и их врачи склонны списывать этот симптом на геморрой и не проводить дополнительных обследований.

Колоректальный рак занял первое место среди причин смерти от онкологических заболеваний у людей моложе 50 лет - впервые обойдя рак груди и рак легких в этой возрастной группе. Специалист по колоректальной хирургии, вице-председатель отдела исследований пищеварительных болезней клиники Кливленд Флорида Марилис Бутрос призывает молодежь не игнорировать следующие признаки.

Первый - изменение характера стула: диарея или запор, сохраняющиеся более нескольких недель без очевидной причины. Второй - ректальное кровотечение или кровь в кале: ярко-красная или темная, смешанная с калом. Третий - изменение формы, цвета или консистенции стула: лентовидный стул может указывать на механическое препятствие в просвете кишки. Четвертый - необъяснимая потеря веса в сочетании с постоянной усталостью и анемией. Пятый - отягощенный семейный анамнез: наличие колоректального рака или полипов у близких родственников кратно увеличивает индивидуальный риск.

Стандартный скрининг начинается с 45 лет, однако при наличии одного или нескольких из перечисленных симптомов в любом возрасте рекомендуется колоноскопия - золотой стандарт диагностики.