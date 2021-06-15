Президент Ильхам Алиев поделился на своей официальной странице в Facebook публикацией по случаю Дня национального спасения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился на своей официальной странице в Facebook публикацией по случаю 15 Июня - Дня национального спасения.

Day.Az представляет публикацию: