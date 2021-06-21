Президент Ильхам Алиев утвердил еще один документ между Азербайджаном и Турцией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Протокола о сотрудничестве в сфере профессионального образования между правительством Азербайджана и правительством Турции".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Протокол подписан 19 февраля 2021 года в Анкаре.