Рафигу Рамазанову присвоено высшее воинское звание генерал-майора

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении полковнику Рафигу Султан оглу Рамазанову высшего воинского звания "генерал-майор".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.