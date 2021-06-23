https://news.day.az/officialchronicle/1355463.html Рафигу Рамазанову присвоено высшее воинское звание генерал-майора - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Рафигу Рамазанову присвоено высшее воинское звание генерал-майора - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении полковнику Рафигу Султан оглу Рамазанову высшего воинского звания "генерал-майор".
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