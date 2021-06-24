Ряд военнослужащих Азербайджана награжден медалью «За освобождение Ходжавенда»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении ряда военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики медалью "За освобождение Ходжавенда".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.

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