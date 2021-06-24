https://news.day.az/officialchronicle/1355589.html Ряд военнослужащих Азербайджана награжден медалью «За освобождение Ходжавенда» - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Ряд военнослужащих Азербайджана награжден медалью «За освобождение Ходжавенда» - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении ряда военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики медалью "За освобождение Ходжавенда".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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