Президент Ильхам Алиев: Вся выполняемая работа на освобожденных территориях получает одобрение и поддержку народа

Мы регулярно информируем азербайджанскую общественность о проводимой работе. Вся выполняемая работа получает одобрение и поддержку народа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.

"Конечно, люди из этих регионов - бывшие переселенцы участвуют в реализации данных проектов, их мнение непременно учитывается. После войны прошло всего восемь месяцев, но посмотрите какая работа выполняется. Конечно, в первую очередь мы должны заниматься и занимаемся разминированием. Это забирает много времени и много средств. К сожалению, после войны около 150 граждан Азербайджана погибли или потеряли здоровье, подорвавшись на минах.

Отказ в предоставлении Азербайджану карт минных полей и передача их на каких-то условиях - очередная безнравственность, бессовестность, продемонстрированные Арменией, подход, противоречащий нормальному человеческому поведению. Это еще одно проявление ненависти, враждебности руководства Армении по отношению к нам. Потому что непредоставление карт минных полей не имеет никаких оснований. Война закончилась, мы победили. Армения потерпела поражение, смирилась с ним, вынуждена была смириться, мы заставили. Какую же цель преследует теперь непредоставление карт минных полей? Чтобы погибли и стали инвалидами больше азербайджанцев. Если это не вражда, то что же? Это еще раз демонстрирует их натуру",- сказал глава государства.