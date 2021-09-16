https://news.day.az/officialchronicle/1380705.html Президент Ильхам Алием наградил Эльдара Мамедалиева почетным дипломом
Президент Ильхам Алием наградил Эльдара Мамедалиева почетным дипломом
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении Эльдара Али оглу Мамедалиева "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" за многолетнюю плодотворную деятельность в государственных органах Азербайджана.
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