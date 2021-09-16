Президент Ильхам Алием наградил Эльдара Мамедалиева почетным дипломом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении Эльдара Али оглу Мамедалиева "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" за многолетнюю плодотворную деятельность в государственных органах Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.