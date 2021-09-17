Сотрудникам Бакинской музыкальной академии присвоены почетные звания

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о присвоении сотрудникам Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли почетных званий.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.

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