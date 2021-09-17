https://news.day.az/officialchronicle/1381132.html Сотрудникам Бакинской музыкальной академии присвоены почетные звания - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Сотрудникам Бакинской музыкальной академии присвоены почетные звания - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о присвоении сотрудникам Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли почетных званий.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.
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