Азербайджан изменил состав совместных межправкомиссий по экономическому сотрудничеству с рядом стран

Президент Ильхам Алиев 23 сентября подписал распоряжение о внесении изменения в распоряжение Президента Азербайджана "О составе Азербайджано-китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству" № 1876 от 28 декабря 2006 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно документу, в данное распоряжение после слов "вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана" добавляются слова "председатель правления полномочной структуры "Алятская свободно-экономическая зона"".

МИД Азербайджана поручено направить соответствующее уведомление китайской стороне об изменении в составе Азербайджано-китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству со стороны Азербайджана.

Глава государства 23 сентября подписал еще одно распоряжение о внесении изменения в распоряжение Президента Азербайджана "Об утверждении со стороны Азербайджана состава совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии" № 1345 от 10 августа 2015 года.

В соответствии с документом, в данном распоряжении после слов "вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана" добавляются слова "председатель правления полномочной структуры "Алятская свободно-экономическая зона"".

МИД Азербайджана поручено направить соответствующее уведомление Великобритании об изменении со стороны Азербайджана в составе совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Президент Ильхам Алиев еще одним распоряжением, подписанным 23 сентября, внес изменение в распоряжение Президента Азербайджана "О составе со стороны Азербайджана совместной комиссии между правительством Азербайджана и правительством Израиля" № 2999 от 16 июня 2017 года.

В это распоряжение после слов "вице-президент Национальной академии наук Азербайджана" добавляются слова "председатель правления полномочной структуры "Алятская свободно-экономическая зона"".

МИД Азербайджана поручено направить соответствующее уведомление израильской стороне об изменении со стороны Азербайджана в составе совместной комиссии между правительством Азербайджана и правительством Израиля.

Другим распоряжением главы государства, подписанным 23 сентября, внесено изменение в распоряжение Президента Азербайджана "Об утверждении нового состава Государственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Японией" № 1852 от 25 декабря 2006 года.

В соответствии с распоряжением, в этот документ после слов "президент Торгово-промышленной палаты Азербайджана" добавляются слова "председатель правления полномочной структуры "Алятская свободно-экономическая зона"".

МИД Азербайджана поручено направить соответствующее уведомление японской стороне об изменении со стороны Азербайджана в составе Государственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Японией.

Глава государства 23 сентября подписал еще одно распоряжение о внесении изменения в распоряжение Президента Азербайджана "Об утверждении нового состава со стороны Азербайджана совместной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой, инвестиционной, технической, культурной, спортивной и молодежной сферах между правительством Азербайджана и правительством Саудовской Аравии" № 2861 от 11 июня 2008 года.

В это распоряжение после слов "вице-президент Национальной академии наук Азербайджана" добавляются слова "председатель правления полномочной структуры "Алятская свободно-экономическая зона"".

МИД Азербайджана поручено направить соответствующее уведомление Саудовской Аравии об изменении со стороны Азербайджана в составе совместной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой, инвестиционной, технической, культурной, спортивной и молодежной сферах между правительством Азербайджана и правительством Саудовской Аравии.

Другим распоряжением главы государства, подписанным 23 сентября, внесено изменение в распоряжение Президента Азербайджана "О составе со стороны Азербайджана совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Объединенных Арабских Эмиратов" № 2830 от 21 мая 2008 года.

Согласно документу, в это распоряжение после слов "заместитель председателя Центрального банка Азербайджана" добавляются слова "председатель правления полномочной структуры "Алятская свободно-экономическая зона"".

МИД Азербайджана поручено направить соответствующее уведомление Объединенным Арабским Эмиратам об изменении со стороны Азербайджана в составе совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Объединенных Арабских Эмиратов.