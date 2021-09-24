Президент Ильхам Алиев: Иностранные компании, занимавшиеся на оккупированных в прошлом территориях незаконной эксплуатацией природных ресурсов Азербайджана, будут привлечены к ответственности

Иностранные компании из различных стран, занимавшиеся на оккупированных в прошлом территориях незаконной эксплуатацией природных ресурсов Азербайджана, будут привлечены к ответственности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в видеоформате.

"Армения незаконно эксплуатировала на находившихся в прошлом под оккупацией наших территориях природные ресурсы, в том числе золото и другие драгоценные металлы и минералы, экспортировала их на внешние рынки. Опираясь на веские факты, мы выявили иностранные компании из различных стран, занимавшиеся на оккупированных в прошлом территориях незаконной эксплуатацией природных ресурсов Азербайджана и другой незаконной деятельностью. Мы уже приступили к юридическим мерам против данных компаний. Они будут привлечены к ответственности за незаконную эксплуатацию наших природных ресурсов на оккупированных в прошлом территориях", - сказал глава государства.