Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции малых гидроэлектростанций «Суговушан-1» и «Суговушан-2»

3 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Тертерский и Бардинский районы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства принял участие в открытии после реконструкции малых гидроэлектростанций "Суговушан-1" и "Суговушан-2".

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