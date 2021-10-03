https://news.day.az/officialchronicle/1387053.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции малых гидроэлектростанций «Суговушан-1» и «Суговушан-2»
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции малых гидроэлектростанций «Суговушан-1» и «Суговушан-2»
3 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Тертерский и Бардинский районы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства принял участие в открытии после реконструкции малых гидроэлектростанций "Суговушан-1" и "Суговушан-2".
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