https://news.day.az/officialchronicle/1387257.html Президент Ильхам Алиев: Проигравшей стороной в войне являются именно Сержик Саргсян и ему подобные, теперь он хочет обвинить в поражении Пашиняна
Президент Ильхам Алиев: Проигравшей стороной в войне являются именно Сержик Саргсян и ему подобные, теперь он хочет обвинить в поражении Пашиняна
Проигравшей стороной в войне являются именно Сержик Саргсян и ему подобные, теперь он хочет обвинить в поражении Пашиняна.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 3 октября в поселке Суговушан Тертерского района.
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