https://news.day.az/officialchronicle/1389732.html Президент Ильхам Алиев заложил фундамент новой 35-киловольтной подстанции "Гадрут"
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент новой 35-киловольтной подстанции "Гадрут"
9 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил поселок Гадрут и село Туг Ходжавендского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Глава государства заложил фундамент новой 35-киловольтной подстанции "Гадрут" в поселке Гадрут.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре