Президент Ильхам Алиев: Сегодня Европейский союз проявляет большой интерес к нашему транспортному потенциалу

Сегодня Европейский союз проявляет большой интерес к нашему транспортному потенциалу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 7 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете La Repubblica.

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