https://news.day.az/officialchronicle/1394393.html Инвалиды войны в Азербайджане не будут платить госпошлину при купле-продаже жилья - Закон
Инвалиды войны в Азербайджане не будут платить госпошлину при купле-продаже жилья - Закон
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменения в закон Азербайджанской Республики "О государственной пошлине", передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно изменению, граждане, у которых установлена инвалидность в связи с войной, не будут платить государственную пошлину при подаче искового заявления в суд и при купле-продаже жилья.
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