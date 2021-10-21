Инвалиды войны в Азербайджане не будут платить госпошлину при купле-продаже жилья

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменения в закон Азербайджанской Республики "О государственной пошлине", передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно изменению, граждане, у которых установлена инвалидность в связи с войной, не будут платить государственную пошлину при подаче искового заявления в суд и при купле-продаже жилья.