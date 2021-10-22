Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Центра инклюзивного развития и творчества DOST в Баку

22 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева приняли участие в открытии в Баку Центра инклюзивного развития и творчества DOST.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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