Президент Ильхам Алиев поздравил Шавката Мирзиёева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Шавкат Миромонович,

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Республики Узбекистан.

Ваша убедительная победа на выборах - яркое проявление поддержки братским народом Узбекистана Вашего политического курса, проводимого во благо Вашей страны, большого доверия, уважения к Вам как к истинному лидеру.

Азербайджан и Узбекистан соединяют прочные отношения дружбы и братства, вытекающие из общих духовных ценностей наших народов. Нынешний уровень наших связей, построенных на этой нерушимой основе, расширяющегося с каждым днем взаимовыгодного сотрудничества вызывает особое удовлетворение.

Уверен, что дружба и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Узбекистаном, которые черпают силы в наших богатых национально-духовных ценностях, и впредь будут развиваться по восходящей и углубляться в соответствии с волей наших братских народов.

Уважаемый Шавкат Миромонович, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, новых успехов в высшей государственной деятельности во имя благополучия и процветания братской Республики Узбекистан", - говорится в поздравлении.