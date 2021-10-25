Президент Ильхам Алиев: Для меня самая большая награда - это радость и гордость в глазах бывших вынужденных переселенцев

Для меня самая большая награда - это радость и гордость в глазах бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев 25 октября на встрече с представителями общественности Губадлинского района.

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