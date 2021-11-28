Президент Ильхам Алиев: На почве оскорбления и ненависти ко всем мусульманам Армения разрушила и осквернила все мечети

Уважаемые коллеги, в 2020 году Азербайджан положил конец продолжавшейся около 30 лет оккупации Арменией его территорий. 44-дневная Отечественная война завершилась поражением Армении и принуждением ее к подписанию 10 ноября 2020 года акта о капитуляции. Азербайджан сам восстановил свою территориальную целостность. Азербайджан сам обеспечил исполнение принятых в 1993 году Советом Безопасности ООН четырех резолюций, требующих незамедлительного, полного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом,в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на XV Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Отметив, что в период оккупации Армения сравняла с землей на этих территориях все города и села, в том числе памятники культурного и религиозного наследия, Президент Ильхам Алиев сказал: "На почве оскорбления и ненависти ко всем мусульманам Армения разрушила и осквернила все мечети, в том числе использовала их в качестве хлева для свиней и коров. В период оккупации 65 из 67 мечетей на этих территориях были полностью разрушены, а остальные две мечети серьезно пострадали. Вандализму подверглись и кладбища".