https://news.day.az/officialchronicle/1409146.html Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном
28 ноября в Ашхабаде состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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