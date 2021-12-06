https://news.day.az/officialchronicle/1412197.html Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы работников сферы связи и информационных технологий
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы работников сферы связи и информационных технологий
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 декабря подписал распоряжение о награждении группы работников сферы связи и информационных технологий.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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