https://news.day.az/officialchronicle/1412458.html Президент Ильхам Алиев: Выросло молодое поколение, которое не видело Карабах - они освободили Карабах ценой своих жизней
Президент Ильхам Алиев: Выросло молодое поколение, которое не видело Карабах - они освободили Карабах ценой своих жизней
Выросло молодое поколение, которое не видело Карабах - они освободили Карабах ценой своих жизней.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с жителями поселка Гонагкенд.
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