Президент Ильхам Алиев: Выросло молодое поколение, которое не видело Карабах - они освободили Карабах ценой своих жизней

Выросло молодое поколение, которое не видело Карабах - они освободили Карабах ценой своих жизней.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с жителями поселка Гонагкенд.

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