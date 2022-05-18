Президент Ильхам Алиев: Мы благодарны Литве за поддержку планов Азербайджана по тесным связям с Европейским союзом

Мы благодарны Литве за поддержку планов Азербайджана по тесным связям с Европейским союзом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 18 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в расширенном составе с Президентом Литвы Гитанасом Науседой.

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