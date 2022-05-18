https://news.day.az/officialchronicle/1462878.html Президент Ильхам Алиев: Мы благодарны Литве за поддержку планов Азербайджана по тесным связям с Европейским союзом
Президент Ильхам Алиев: Мы благодарны Литве за поддержку планов Азербайджана по тесным связям с Европейским союзом
Мы благодарны Литве за поддержку планов Азербайджана по тесным связям с Европейским союзом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 18 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в расширенном составе с Президентом Литвы Гитанасом Науседой.
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