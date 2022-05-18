https://news.day.az/officialchronicle/1462796.html Состоялась встреча президентов Азербайджана и Литвы в расширенном составе
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Литвы в расширенном составе
18 мая состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой в расширенном составе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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