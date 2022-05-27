https://news.day.az/officialchronicle/1465740.html Горячий тендирный хлеб для жителей села Агалы – Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась фото из Зангилана - ФОТО
Горячий тендирный хлеб для жителей села Агалы – Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась фото из Зангилана - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram совместным фотоснимком с Президентом Ильхамом Алиевым из Зангиланского района.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Горячий тендирный хлеб для жителей села Агалы. Да ниспошлет Аллах в каждый дом, в каждый очаг изобилие и достаток!".
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