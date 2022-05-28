https://news.day.az/officialchronicle/1465987.html Президент Ильхам Алиев: Фестиваль TEKNOFEST - очередное проявление единства Турции и Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Фестиваль TEKNOFEST - очередное проявление единства Турции и Азербайджана
Фестиваль TEKNOFEST - очередное проявление единства Турции и Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления 28 мая на фестивале TEKNOFEST.
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