Президент Ильхам Алиев: Фестиваль TEKNOFEST - очередное проявление единства Турции и Азербайджана

Фестиваль TEKNOFEST - очередное проявление единства Турции и Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления 28 мая на фестивале TEKNOFEST.

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