Группе военнослужащих присвоены высшие воинские звания

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий группе военнослужащих министерства обороны Азербайджанской Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.