https://news.day.az/officialchronicle/1473928.html Группе военнослужащих присвоены высшие воинские звания - Распоряжение
Группе военнослужащих присвоены высшие воинские звания - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий группе военнослужащих министерства обороны Азербайджанской Республики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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