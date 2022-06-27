Президент Ильхам Алиев: После второй Карабахской войны процесс армейского строительства идет быстрыми темпами

После второй Карабахской войны процесс армейского строительства идет быстрыми темпами.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на торжественной церемонии, посвященной передаче боевого знамени воинской части командо, в рамках визита в Кяльбаджарский район 26 июня - в День Вооруженных сил.

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