https://news.day.az/officialchronicle/1476567.html Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Кодекс об административных проступках
Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Кодекс об административных проступках
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Кодекс об административных проступках.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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