https://news.day.az/officialchronicle/1485868.html Президент Ильхам Алиев встретился в Конье с премьер-министром Палестины - ФОТО
Президент Ильхам Алиев встретился в Конье с премьер-министром Палестины - ФОТО
9 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Конье с премьер-министром Государства Палестина Мухаммедом Штайе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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