Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Швеции

16 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Швеции в стране Тобиаса Лоренцо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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