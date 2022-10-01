https://news.day.az/officialchronicle/1499862.html Президент Ильхам Алиев: В скором времени начнется добыча еще на нескольких новых газовых месторождениях Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: В скором времени начнется добыча еще на нескольких новых газовых месторождениях Азербайджана
В скором времени начнется добыча еще на нескольких новых газовых месторождениях Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 1 октября на церемонии открытия газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB).
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре